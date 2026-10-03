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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Ротор-2
Адриан Платон
Статистика
Адриан Платон - статистика
Ротор-2
14 декабря 2006 (19)
#67 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 45'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор-2
20
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Авангард
1 : 1
26.09.2026
Ротор-2
1' - 45'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Ротор-2
1 : 3
05.09.2026
Сатурн
56' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Ротор-2
2 : 0
29.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Салют
1 : 0
22.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Родина-М
2 : 1
08.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Ротор-2
0 : 3
01.08.2026
Металлург Л
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
0 : 1
25.07.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Ротор-2
1 : 2
04.07.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Ротор-2
0 : 1
20.06.2026
Шумбрат
1' - 49'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2
0 : 3
23.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Сатурн
0 : 1
16.05.2026
Ротор-2
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Квант
1 : 3
08.05.2026
Ротор-2
47' - 90'
74, 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Орел
0 : 0
25.04.2026
Ротор-2
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Ротор-2
1 : 3
18.04.2026
Родина-М
54' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Металлург Л
2 : 1
11.04.2026
Ротор-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Зенит
2 : 0
04.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
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