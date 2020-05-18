Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубен Рибейру - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1987 (39)
#20 | Полузащитник
175 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
23
1
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
1' - 46'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
1' - 69'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
1' - 89'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
1 : 0
29.03.2024
Шавиш
1' - 72'
56'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
63' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
46' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
1 : 1
24.02.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 1
31.01.2024
Шавиш
1' - 74'
27'
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
1' - 90'
56'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
1' - 90'
25'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
0 : 2
04.11.2023
Бенфика
1' - 85'
25'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
1' - 82'
20'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
4 : 2
07.10.2023
Жил Висенте
59' - 90'
90'
90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
59' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
1' - 71'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
1' - 64'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
8
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+