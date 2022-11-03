Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Кубок 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010