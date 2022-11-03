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Ола Тойвонен
Статистика
Ола Тойвонен - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1986 (40), Дегерфорс
#11 | Полузащитник
190 см | 82 кг
Швеция
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Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Чемпионат мира 2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Франция. Кубок 2013/2014
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Лига Европы 2011/2012
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Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
6
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Брага
2 : 1
03.11.2022
Мальме
1' - 61'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
0 : 2
27.10.2022
Юнион СЖ
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Унион
1 : 0
13.10.2022
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Мальме
0 : 1
06.10.2022
Унион
64' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Юнион СЖ
3 : 2
15.09.2022
Мальме
74' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
08.09.2022
Брага
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Сивасспор
0 : 2
25.08.2022
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 1
18.08.2022
Сивасспор
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Дюделанж
2 : 2
11.08.2022
Мальме
1' - 67'
52'
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
04.08.2022
Дюделанж
76' - 90'
81'
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