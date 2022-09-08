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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Брага
Мальме - Брага: обзор матча 08 сентября 2022
Мальме
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 2
Завершен
Брага
30'
Б. Родригеш
70'
Р. Орта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Брага
Желтая карточка
Й. Кнудсен
90'
+6
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
М. Ольссон
88'
85'
Желтая карточка
Н. Секейра
85'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
85'
Замена
А. Каштру
️️️️
Р. Орта
Желтая карточка
Н. Мойсандер
84'
Желтая карточка
М. Буя Турай
80'
Желтая карточка
М. Ольссон
78'
74'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Д. Лайнес
74'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Орта
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Орта
57'
Желтая карточка
Витинья
Замена
Ж. Сисей
️️️️
Ф. Беймо
56'
Замена
С. Пенья
️️️️
О. Левицки
46'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
И. Телин
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Родригеш
Пас отдал
П. Оливейра
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Э. Ракип
25'
Желтая карточка
Э. Ракип
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Брага
1
Матеус
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
5
Серен Рикс
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
24
Мустафа Зейдан
АП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
3-2-3-2
1
Диавара
6
Хаджикадунич
4
Мойсандер
13
Ольссон
4
Нильсен
2
Беймо
10
Кристиансен
6
Левицки
6
Ракип
14
Бергет
92
Телин
4-2-2-2
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
6
Секейра
4
Родригеш
73
Мусрати
6
Орта
16
Лайнес
21
Орта
9
Витинья
9
Руис
13
Ольссон
3
Кнудсен
3
Кнудсен
13
Ольссон
92
Телин
11
Тойвонен
11
Тойвонен
92
Телин
6
Левицки
6
Пенья
6
Пенья
6
Левицки
2
Беймо
15
Сисей
15
Сисей
2
Беймо
6
Ракип
95
Буя Турай
95
Буя Турай
6
Ракип
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
6
Орта
10
Рачич
10
Рачич
6
Орта
16
Лайнес
21
Гомеш
21
Гомеш
16
Лайнес
21
Орта
8
Каштру
8
Каштру
21
Орта
Остались в запасе
Мальме
Брага
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
5
Серен Рикс
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Главный тренер
Андреас Георгсон
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
5
Серен Рикс
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Мальме - Брага
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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