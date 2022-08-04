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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Дюделанж
Мальме - Дюделанж: обзор матча 04 августа 2022
Мальме
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Дюделанж
54'
И. Телин
81'
О. Тойвонен
85'
В. Бирманчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальме - Дюделанж
ГОЛ! 3:0!
В. Бирманчевич
85'
ГОЛ! 2:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Ф. Беймо
81'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Ж. Сисей
81'
Желтая карточка
Э. Ракип
80'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
И. Телин
76'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
С. Пенья
76'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
М. Ольссон
76'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Ж. Инге Бергет
69'
Желтая карточка
И. Телин
59'
ГОЛ! 1:0!
И. Телин
Пас отдал
Ж. Сисей
54'
49'
Желтая карточка
Л. Фокс
Пенальти не реализован!
Ж. Инге Бергет
48'
42'
Замена
E. Gashi
️️️️
С. Уассиеро
31'
Вторая желтая
Ш. Моррен
29'
Желтая карточка
М. Кирк
21'
Желтая карточка
Ш. Моррен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
24
Мустафа Зейдан
ЦП
15
Жозеф Сисей
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
24
Мехди Кирк
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
5
Жюль Диуф
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
22
Шарль Моррен
ЦП
21
Дейвид Синани
АП
23
Самир Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Серен Рикс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
35
Самуэль Адриан
ЦФ
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
25
Жонатан Жубер
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
8
Филип Божич
АП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
4-3-1-2
27
Далин
4
Нильсен
4
Мойсандер
13
Ольссон
2
Беймо
24
Зейдан
15
Сисей
6
Ракип
6
Пенья
92
Телин
14
Бергет
3-3-1-1-1
1
Фокс
3
Да Кошта
4
Скендерович
5
Диуф
19
Уассиеро
6
Фрейре
24
Кирк
22
Моррен
21
Синани
23
Хаджи
13
Ольссон
64
Ларссон
64
Ларссон
13
Ольссон
92
Телин
11
Тойвонен
11
Тойвонен
92
Телин
6
Пенья
15
Ларссон
15
Ларссон
6
Пенья
14
Бергет
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
14
Бергет
15
Сисей
95
Буя Турай
95
Буя Турай
15
Сисей
19
Уассиеро
7
7
19
Уассиеро
Остались в запасе
Мальме
Дюделанж
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
35
Самуэль Адриан
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
31
Joao Alves Margato
ВР
25
Жонатан Жубер
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
8
Филип Божич
АП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
35
Самуэль Адриан
ЦФ
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
25
Жонатан Жубер
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
22
Уго Антунеш
ЦП
6
Иван Энгларо
ЦП
8
Филип Божич
АП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Мальме - Дюделанж
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
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