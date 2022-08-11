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Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Мальме
Дюделанж - Мальме: обзор матча 11 августа 2022
Дюделанж
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Мальме
61'
Д. Синани
50'
М. Буя Турай
52'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Мальме
Желтая карточка
К. Штумпф
90'
+2
88'
Замена
М. Зейдан
️️️️
А. Кристиансен
78'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
М. Ольссон
Замена
Ж. Диуф
️️️️
Ф. Божич
77'
Замена
К. Штумпф
️️️️
В. Декер
77'
68'
Замена
С. Рикс
️️️️
М. Буя Турай
67'
Замена
И. Телин
️️️️
О. Тойвонен
67'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
С. Пенья
ГОЛ! 1:2!
Д. Синани
Пас отдал
Ф. Божич
61'
56'
Желтая карточка
Й. Далин
52'
ГОЛ! 0:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
Ж. Сисей
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Буя Турай
Пас отдал
Ж. Сисей
Желтая карточка
E. Gashi
49'
Желтая карточка
В. Декер
45'
25'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Желтая карточка
Э. Агович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
8
Филип Божич
АП
21
Дейвид Синани
АП
9
Joao Magno
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
5
Жюль Диуф
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
6
Бруну Фрейре
ОП
6
Иван Энгларо
ЦП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Серен Рикс
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
3-2-5
1
Фокс
4
Скендерович
67
Декер
24
Кирк
21
Синани
8
Божич
23
Хаджи
7
11
Родригес да Крус
20
Агович
9
4-3-2-1
27
Далин
2
Беймо
6
Хаджикадунич
13
Ольссон
4
Нильсен
15
Ларссон
10
Кристиансен
11
Тойвонен
6
Пенья
15
Сисей
95
Буя Турай
67
Декер
33
Штумпф
33
Штумпф
67
Декер
8
Божич
5
Диуф
5
Диуф
8
Божич
13
Ольссон
64
Ларссон
64
Ларссон
13
Ольссон
6
Пенья
4
Мойсандер
4
Мойсандер
6
Пенья
95
Буя Турай
5
Рикс
5
Рикс
95
Буя Турай
10
Кристиансен
24
Зейдан
24
Зейдан
10
Кристиансен
11
Тойвонен
92
Телин
92
Телин
11
Тойвонен
Остались в запасе
Дюделанж
Мальме
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
6
Бруну Фрейре
ОП
6
Иван Энгларо
ЦП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
6
Бруну Фрейре
ОП
6
Иван Энгларо
ЦП
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Дюделанж - Мальме
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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