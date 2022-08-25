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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сивасспор - Мальме
Сивасспор - Мальме: обзор матча 25 августа 2022
Сивасспор
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Мальме
76'
В. Бирманчевич
90'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Мальме
90'
ГОЛ! 0:2!
И. Телин
Пас отдал
Х. Ларссон
89'
Замена
Ж. Сисей
️️️️
В. Бирманчевич
82'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Зейдан
Замена
К. Ангильский
️️️️
Л. Джеймс
80'
Желтая карточка
М. Градель
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Бирманчевич
Пас отдал
Э. Ракип
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Ятабаре
74'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
69'
Желтая карточка
Л. Джеймс
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Беймо
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
42'
Желтая карточка
К. Кейта
29'
21'
Желтая карточка
В. Бирманчевич
13'
Желтая карточка
Э. Ракип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Мальме
12
Виктор Андерссон
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
12
Эммануэль Ломотей
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
3-3-4
35
Вурал
6
Гутас
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Кейта
10
Градель
8
Харисис
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
9
Ятабаре
90
Джеймс
4-2-2-2
27
Далин
2
Беймо
6
Хаджикадунич
4
Мойсандер
4
Нильсен
6
Ракип
10
Кристиансен
24
Зейдан
7
Бирманчевич
14
Бергет
92
Телин
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
9
Ятабаре
9
Н'Жи
9
Н'Жи
9
Ятабаре
90
Джеймс
19
Ангильский
19
Ангильский
90
Джеймс
24
Зейдан
15
Ларссон
15
Ларссон
24
Зейдан
7
Бирманчевич
15
Сисей
15
Сисей
7
Бирманчевич
Остались в запасе
Сивасспор
Мальме
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
12
Виктор Андерссон
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
12
Эммануэль Ломотей
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
12
Эммануэль Ломотей
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Сивасспор - Мальме
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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