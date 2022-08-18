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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Сивасспор
Мальме - Сивасспор: обзор матча 18 августа 2022
Мальме
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сивасспор
18'
М. Зейдан
37'
А. Кристиансен
68'
Н. Мойсандер
30'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальме - Сивасспор
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
И. Телин
89'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
86'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
А. Кристиансен
84'
Желтая карточка
Э. Ломотей
83'
83'
Замена
К. Кейта
️️️️
Х. Арслан
78'
Желтая карточка
М. Ятабаре
73'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ф. Ульвестад
73'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Р. Ялчин
Замена
Э. Ломотей
️️️️
М. Зейдан
70'
Замена
С. Пенья
️️️️
Э. Ракип
70'
ГОЛ! 3:1!
Н. Мойсандер
68'
61'
Замена
Х. Харисис
️️️️
К. Атакан Кесгин
52'
Желтая карточка
М. Градель
52'
Желтая карточка
Д. Гутас
Желтая карточка
Э. Ракип
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Кристиансен
37'
36'
Желтая карточка
Р. Ялчин
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джеймс
Пас отдал
У. Чифтци
ГОЛ! 1:0!
М. Зейдан
Пас отдал
В. Бирманчевич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
12
Эммануэль Ломотей
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
4-2-3-1
27
Далин
4
Нильсен
6
Хаджикадунич
4
Мойсандер
2
Беймо
6
Ракип
10
Кристиансен
7
Бирманчевич
24
Зейдан
15
Сисей
92
Телин
3-4-3
25
Йилдырым
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Ялчин
37
Арслан
20
Кесгин
10
Градель
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
90
Джеймс
10
Кристиансен
15
Ларссон
15
Ларссон
10
Кристиансен
6
Ракип
6
Пенья
6
Пенья
6
Ракип
24
Зейдан
12
Ломотей
12
Ломотей
24
Зейдан
92
Телин
14
Бергет
14
Бергет
92
Телин
20
Кесгин
8
Харисис
8
Харисис
20
Кесгин
37
Арслан
6
Кейта
6
Кейта
37
Арслан
6
Ульвестад
9
Н'Жи
9
Н'Жи
6
Ульвестад
6
Ялчин
9
Ятабаре
9
Ятабаре
6
Ялчин
Остались в запасе
Мальме
Сивасспор
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Мальме - Сивасспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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