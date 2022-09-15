Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Мальме
Юнион СЖ - Мальме: обзор матча 15 сентября 2022
Юнион СЖ
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
3 : 2
Завершен
Мальме
17'
К. Берджесс
69'
Т. Теума
71'
В. Бонифаци
6'
Ж. Сисей
57'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Мальме
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
88'
Замена
Х. Родригес
️️️️
В. Бонифаци
80'
74'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Ж. Сисей
ГОЛ! 3:2!
В. Бонифаци
71'
ГОЛ! 2:2!
Т. Теума
Пас отдал
К. Берджесс
69'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Г. Франсуа
66'
61'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Зейдан
57'
ГОЛ! 1:2!
И. Телин
Пас отдал
Ф. Беймо
46'
Замена
С. Рикс
️️️️
Й. Кнудсен
ГОЛ! 1:1!
К. Берджесс
Пас отдал
Т. Теума
17'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сисей
Пас отдал
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
6
Оскар Левицки
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Мальме
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4-3-1-2
1
Морис
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
27
Кандусс
19
Франсуа
44
Линен
10
Теума
10
Амани
94
Лапуссен
10
Эккерт
22
Бонифаци
3-2-1-2-2
27
Далин
6
Хаджикадунич
3
Кнудсен
13
Ольссон
2
Беймо
4
Нильсен
6
Левицки
24
Зейдан
15
Сисей
14
Бергет
92
Телин
22
Бонифаци
6
Родригес
6
Родригес
22
Бонифаци
19
Франсуа
9
Нильссон
9
Нильссон
19
Франсуа
15
Сисей
11
Тойвонен
11
Тойвонен
15
Сисей
24
Зейдан
15
Ларссон
15
Ларссон
24
Зейдан
3
Кнудсен
5
Рикс
5
Рикс
3
Кнудсен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Мальме
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
18
Ромен Гэлл
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Андреас Георгсон
Статистика матча Юнион СЖ - Мальме
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Мальме
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+