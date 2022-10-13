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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Унион - Мальме
Унион - Мальме: обзор матча 13 октября 2022
Унион
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Мальме
89'
Р. Кнохе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Мальме
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ш. Бекер
90'
+6
90'
+1
Красная карточка
Э. Ломотей
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кнохе
89'
87'
Желтая карточка
А. Кристиансен
87'
Желтая карточка
Э. Ломотей
85'
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
М. Ольссон
Замена
К. Беренс
️️️️
Я. Хаберер
85'
84'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
82'
Замена
Э. Ломотей
️️️️
О. Левицки
77'
Желтая карточка
М. Ольссон
Желтая карточка
М. Торсбю
72'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Г. Харагучи
68'
Замена
С. Михель
️️️️
Джордан
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Беймо
Желтая карточка
Р. Хедира
63'
Желтая карточка
Р. Кнохе
61'
37'
Замена
Э. Ракип
️️️️
Ж. Инге Бергет
36'
Желтая карточка
С. Пенья
Желтая карточка
К. Триммель
29'
14'
Желтая карточка
И. Телин
Желтая карточка
Я. Хаберер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Унион
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Мальме
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
6
Эккель
2
Лейте
28
Триммель
8
Хедира
26
Рюэрсон
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3-3-2-2
1
Диавара
2
Беймо
13
Ольссон
6
Хаджикадунич
10
Кристиансен
6
Левицки
15
Ларссон
6
Пенья
15
Сисей
92
Телин
14
Бергет
23
Бекер
17
Гисельман
17
Гисельман
23
Бекер
78
Харагучи
2
Торсбю
2
Торсбю
78
Харагучи
9
Джордан
11
Михель
11
Михель
9
Джордан
19
Хаберер
91
Беренс
91
Беренс
19
Хаберер
13
Ольссон
3
Кнудсен
3
Кнудсен
13
Ольссон
6
Левицки
12
Ломотей
12
Ломотей
6
Левицки
14
Бергет
6
Ракип
6
Ракип
14
Бергет
Остались в запасе
Унион
Мальме
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Андреас Георгсон
Статистика матча Унион - Мальме
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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