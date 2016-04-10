Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Коротков - статистика

Завершил карьеру
13 января 1987 (39)
#55 | Защитник
184 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Домодедово
16
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Домодедово
2 : 2
10.04.2016
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Домодедово
3 : 0
21.10.2015
Коломна
1' - 90'
64'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
60' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Химки
4 : 0
05.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Волга
1 : 1
19.09.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
1' - 90'
21'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 90'
66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
1' - 90'
21'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
1' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
3
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
8
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+