Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Roy Kortsmit - статистика

НАК Бреда
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НАК Бреда
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
1 : 3
04.05.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Аякс
3 : 1
06.04.2025
НАК Бреда
1' - 90'
31'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
НАК Бреда
1 : 1
29.03.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НАК Бреда
1 : 1
07.03.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
1 : 0
01.03.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НАК Бреда
0 : 0
15.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
5 : 0
09.02.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
3 : 2
25.01.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
2 : 1
19.01.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НАК Бреда
2 : 4
12.01.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
21.12.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НАК Бреда
1 : 2
15.12.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
0 : 2
07.12.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 0
30.11.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Виллем II
2 : 2
24.11.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НАК Бреда
0 : 3
09.11.2024
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
2 : 0
02.11.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НАК Бреда
4 : 1
26.10.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
1 : 2
20.10.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 0
05.10.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
1 : 0
29.09.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
2 : 0
22.09.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НАК Бреда
1 : 0
14.09.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
4 : 0
31.08.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НАК Бреда
1 : 2
24.08.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
2 : 1
18.08.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Гронинген
4 : 1
09.08.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
1
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+