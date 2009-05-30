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Юссеф Аднан
Статистика
Юссеф Аднан - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1985 (41), Мюлуз
#21 | Нападающий
178 см | 71 кг
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0 : 1
30.05.2009
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
3 : 1
23.05.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2 : 0
16.05.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 0
13.05.2009
Кан
1' - 46'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
3 : 1
02.05.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 2
18.04.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0 : 0
04.04.2009
Тулуза
72' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
21.03.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0 : 1
14.03.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2 : 1
07.03.2009
Кан
1' - 54'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
01.03.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
1 : 1
14.02.2009
Лорьян
1' - 62'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 2
07.02.2009
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
2 : 0
31.01.2009
Кан
0' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 2
18.01.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
0 : 1
20.12.2008
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2 : 2
13.12.2008
Кан
1' - 67'
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
1 : 1
06.12.2008
Ренн
1' - 39'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ле Ман
2 : 0
29.11.2008
Кан
60' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1 : 0
22.11.2008
Осер
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