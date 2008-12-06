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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ренн
Кан - Ренн: обзор матча 06 декабря 2008
Кан
06.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
45'
Б. Ниве
77'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ренн
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
М. Пажис
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Замена
М. Сов
️️️️
Ж. Лерой
ГОЛ! 1:0!
Б. Ниве
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Ю. Аднан
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
Н. Соб
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
12
Грегори Проман
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-4-2
1
Планте
25
Леметр
15
Сорбон
21
Барцола
13
Букансо
12
Проман
6
Гомис
2
Соб
10
Ниве
9
Савидан
21
Аднан
4-5-1
1
Дюшез
0
Обе
16
Фанни
13
Ханссон
3
Боканегра
9
Кембо-Экоко
0
Пажис
6
Лерой
18
Лемуан
0
Шейру
7
Бриан
21
Аднан
14
Тудик
14
Тудик
21
Аднан
0
Пажис
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
0
Пажис
6
Лерой
17
Сов
17
Сов
6
Лерой
Остались в запасе
Кан
Ренн
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Кан - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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