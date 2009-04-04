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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Тулуза
Кан - Тулуза: обзор матча 04 апреля 2009
Кан
04.04.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Тулуза
Замена
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
Ю. Аднан
️️️️
С. Ятабаре
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Б. Бергуньо
Желтая карточка
М. Четто
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
2
Николя Соб
(К)
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
(К)
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Кан
24
Дамьен Перки
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
18
Умар Н' Диайе
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
3-5-1-1
1
Планте
25
Леметр
21
Барцола
15
Сорбон
8
Бен Халфаллах
60
Ятабаре
6
Гомис
10
Ниве
2
Соб
28
Элучанс
9
Савидан
4-3-2
16
Каррассо
4
Четто
3
Конгре
2
Фофана
12
М'Бенге
17
Сиссоко
14
Берсон
17
Дидо
10
Жиньяк
20
Бергуньо
60
Ятабаре
21
Аднан
21
Аднан
60
Ятабаре
20
Бергуньо
7
Мансаре
7
Мансаре
20
Бергуньо
Остались в запасе
Кан
Тулуза
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
24
Дамьен Перки
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
0
Себастьян Амель
ВР
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
23
Альбен Эбондо
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
24
Дамьен Перки
ЦЗ
Остались в запасе
0
Себастьян Амель
ВР
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
18
Умар Н' Диайе
ЦП
23
Альбен Эбондо
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Кан - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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