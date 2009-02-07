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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Кан
Сент-Этьен - Кан: обзор матча 07 февраля 2009
Сент-Этьен
07.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 2
Завершен
Кан
63'
Б. Гомис
67'
Илан
71'
Илан
2'
Ф. Бен Халфаллах
89'
С. Савидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Кан
ГОЛ! 3:2!
С. Савидан
Замена
Д. Мацуи
️️️️
Илан
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
ГОЛ! 3:1!
Илан
Замена
Ж. Тудик
️️️️
П. Барцола
ГОЛ! 2:1!
Илан
Замена
️️️️
Б. Ниве
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Г. Проман
Желтая карточка
Г. Проман
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бен Халфаллах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Йоан Откер
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
25
Илан
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
13
Флориан Букансо
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
14
Жульен Тудик
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
4-2-3
40
Жано
29
Беналуан
26
Баял Салл
27
Варро
35
Дабо
17
Откер
8
Матюиди
87
Миральяс
25
Илан
18
Гомис
4-5-1
1
Планте
20
Рейно
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
24
Лека
12
Проман
2
Соб
10
Ниве
8
Бен Халфаллах
9
Савидан
10
Пайет
10
Пайет
25
Илан
28
Мацуи
28
Мацуи
25
Илан
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
12
Проман
14
Тудик
14
Тудик
12
Проман
Остались в запасе
Сент-Этьен
Кан
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
13
Флориан Букансо
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
13
Флориан Букансо
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Сент-Этьен - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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