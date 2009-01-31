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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 31 января 2009
ПСЖ
31.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кан
49'
Г. Оаро
58'
П. Луйиндула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
Желтая карточка
Б. Ниве
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
Г. Оаро
Замена
М. Кежман
️️️️
П. Луйиндула
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 2:0!
П. Луйиндула
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
0'
Замена
Ю. Аднан
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
0'
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Грегори Лека
ЛП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
7
Антони Деро
ПП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
14
Жульен Тудик
ЦФ
4-4-2
1
Ландро
22
Арман
6
Камара
12
Сахо
2
Сеара
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Макелеле
0
Жюли
88
Луйиндула
99
Оаро
3-5-1-1
1
Планте
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
7
Деро
28
Элучанс
10
Ниве
2
Соб
24
Лека
8
Бен Халфаллах
9
Савидан
99
Оаро
7
Панкрат
7
Панкрат
99
Оаро
0
Жюли
8
Шантом
8
Шантом
0
Жюли
88
Луйиндула
99
Кежман
99
Кежман
88
Луйиндула
8
Бен Халфаллах
21
Аднан
21
Аднан
8
Бен Халфаллах
28
Элучанс
14
Тудик
14
Тудик
28
Элучанс
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча ПСЖ - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
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