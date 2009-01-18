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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 18 января 2009
Кан
18.01.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 2
Завершен
Монако
73'
С. Савидан
90'
Б. Ниве
6'
Х. Пабло Пино
24'
А. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
ГОЛ! 2:2!
Б. Ниве
Замена
А. Ликата
️️️️
А. Алонсо
Замена
К. Мерием
️️️️
Х. Пабло Пино
Замена
Ф. Модесто
️️️️
С. Монгонгю
ГОЛ! 1:2!
С. Савидан
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Желтая карточка
Н. Покривац
ГОЛ! 0:2!
А. Алонсо
15'
Желтая карточка
Ж. Госсо
ГОЛ! 0:1!
Х. Пабло Пино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Грегори Лека
ЛП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
7
Антони Деро
ПП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
20
Александр Рейно
ЦЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
Монако
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
2-5-2-1
1
Планте
15
Сорбон
21
Барцола
24
Лека
10
Ниве
6
Гомис
2
Соб
7
Деро
8
Бен Халфаллах
28
Элучанс
9
Савидан
3-4-1-1
16
Тюрам-Ульен
27
Монгонгю
19
Мюллер
26
Муратори
8
Алонсо
19
Госсо
27
Покривац
89
Молло
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
28
Элучанс
14
Тудик
14
Тудик
28
Элучанс
27
Монгонгю
20
Модесто
20
Модесто
27
Монгонгю
99
Пино
14
Мерием
14
Мерием
99
Пино
8
Алонсо
10
Ликата
10
Ликата
8
Алонсо
Остались в запасе
Кан
Монако
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
12
Адриано
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
Остались в запасе
12
Адриано
ПЗ
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Кан - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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