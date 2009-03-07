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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Кан
Гренобль - Кан: обзор матча 07 марта 2009
Гренобль
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кан
31'
С. Пайо
90'
Л. Туре
85'
А. Деро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Кан
Желтая карточка
Л. Туре
ГОЛ! 2:1!
Л. Туре
ГОЛ! 1:1!
А. Деро
Замена
М. Димитриевич
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
А. Деро
Желтая карточка
Г. Проман
Замена
А. Деро
️️️️
С. Савидан
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Ю. Аднан
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
ГОЛ! 1:0!
С. Пайо
10'
Красная карточка
Г. Лека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
12
Грегори Проман
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Валид Реграги
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
7
Антони Деро
ПП
14
Жульен Тудик
ЦФ
4-3-2
0
Уимби
3
Пайо
27
Витакич
5
Робен
2
Куртуа
10
Батльес
15
Ромао
88
Гранден
11
Бойя
7
Морейра
3-5-2
1
Планте
13
Букансо
21
Барцола
25
Леметр
12
Проман
2
Соб
10
Ниве
6
Гомис
24
Лека
9
Савидан
21
Аднан
2
Куртуа
8
Димитриевич
8
Димитриевич
2
Куртуа
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
88
Гранден
39
Туре
39
Туре
88
Гранден
21
Аднан
14
Тудик
14
Тудик
21
Аднан
9
Савидан
7
Деро
7
Деро
9
Савидан
Остались в запасе
Гренобль
Кан
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
0
Валид Реграги
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
0
Валид Реграги
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Гренобль - Кан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де Альп
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