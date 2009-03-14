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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 14 марта 2009
Кан
14.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
60'
М. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
О. Шеджу
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Ф. Букансо
Желтая карточка
М. Бастос
Желтая карточка
А. Деро
Замена
С. Савидан
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Замена
Б. Ниве
️️️️
Р. Гомис
Желтая карточка
В. Планте
Замена
Н. Фоверг
️️️️
Р. Виттек
ГОЛ! 0:1!
М. Бастос
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
Г. Проман
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Н. Флорентин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
12
Грегори Проман
ЦП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
14
Жульен Тудик
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
3-5-1-1
1
Планте
25
Леметр
21
Барцола
13
Букансо
12
Проман
28
Элучанс
2
Соб
6
Гомис
7
Деро
27
Флорентин
14
Тудик
4-5-1
1
Малицки
26
Дебюши
23
Рами
5
Плестан
19
Эмерсон
7
Обраньяк
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
7
Бастос
33
Виттек
27
Флорентин
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
27
Флорентин
6
Гомис
10
Ниве
10
Ниве
6
Гомис
28
Элучанс
9
Савидан
9
Савидан
28
Элучанс
29
Кабай
27
Шеджу
27
Шеджу
29
Кабай
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
33
Виттек
9
Фоверг
9
Фоверг
33
Виттек
Остались в запасе
Кан
Лилль
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кан - Лилль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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