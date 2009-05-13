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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Кан
Ренн - Кан: обзор матча 13 мая 2009
Ренн
13.05.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 0
Завершен
Кан
61'
П. Ханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Кан
Желтая карточка
С. Савидан
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
М. Пажис
Замена
М. Сов
️️️️
А. Гьян
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Г. Лека
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 1:0!
П. Ханссон
Замена
С. Савидан
️️️️
Ю. Аднан
Замена
Н. Флорентин
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
7
Антони Деро
ПП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
27
Николя Флорентин
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
13
Ханссон
29
Данзе
0
Обе
0
Пажис
8
Оньянге
25
Мбиа
9
Кембо-Экоко
12
Марво
3
Гьян
3-5-1-1
1
Планте
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
7
Деро
28
Элучанс
2
Соб
6
Гомис
8
Бен Халфаллах
24
Лека
21
Аднан
0
Пажис
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
0
Пажис
9
Кембо-Экоко
18
Лемуан
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
3
Гьян
17
Сов
17
Сов
3
Гьян
28
Элучанс
27
Флорентин
27
Флорентин
28
Элучанс
24
Лека
60
Ятабаре
60
Ятабаре
24
Лека
21
Аднан
9
Савидан
9
Савидан
21
Аднан
Остались в запасе
Ренн
Кан
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Главный тренер
Ги Лякомб
14
Жульен Тудик
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
14
Жульен Тудик
ЦФ
30
Алексис Тебо
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Ренн - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Роазон Парк
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