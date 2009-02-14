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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лорьян
Кан - Лорьян: обзор матча 14 февраля 2009
Кан
14.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
34'
С. Савидан
46'
Р. Саифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лорьян
Вторая желтая
Б. Жентон
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
Г. Проман
Замена
Г. Обертан
️️️️
К. Гамейро
Замена
Н. Флорентин
️️️️
Х. Эдуардо Элучанс
Желтая карточка
Ж. Кальве
Замена
Г. Лека
️️️️
Ф. Букансо
Желтая карточка
Б. Жентон
Желтая карточка
О. Эволо
Желтая карточка
Б. Ниве
Замена
Я. Жуффре
️️️️
А. Айю
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Ю. Аднан
Желтая карточка
Х. Эдуардо Элучанс
ГОЛ! 1:1!
Р. Саифи
Замена
Р. Саифи
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
К. Гамейро
Желтая карточка
Н. Соб
ГОЛ! 1:0!
С. Савидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
12
Грегори Проман
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
7
Антони Деро
ПП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
27
Николя Флорентин
ЦП
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Рафик Саифи
ЦФ
3-5-2
1
Планте
25
Леметр
15
Сорбон
13
Букансо
28
Элучанс
12
Проман
2
Соб
10
Ниве
7
Деро
9
Савидан
21
Аднан
4-3-1-2
16
Одар
5
Маршаль
6
Кальве
21
Морель
0
Жентон
7
Абриэль
5
Эволо
31
Амалфитано
24
Айю
9
Гамейро
19
Ваируа
28
Элучанс
27
Флорентин
27
Флорентин
28
Элучанс
13
Букансо
24
Лека
24
Лека
13
Букансо
21
Аднан
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
21
Аднан
19
Ваируа
13
Саифи
13
Саифи
19
Ваируа
24
Айю
8
Жуффре
8
Жуффре
24
Айю
9
Гамейро
32
Обертан
32
Обертан
9
Гамейро
Остались в запасе
Кан
Лорьян
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
8
Хамед Намуши
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Остались в запасе
8
Хамед Намуши
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Кан - Лорьян
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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