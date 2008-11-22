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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Осер
Кан - Осер: обзор матча 22 ноября 2008
Кан
22.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Осер
56'
Р. Леметр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Осер
Замена
И. Ба
️️️️
К. Шафни
Желтая карточка
С. Ангбар
Замена
Ж. Тудик
️️️️
Н. Флорентин
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Т. Каленберг
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Д. Олиеч
ГОЛ! 1:0!
Р. Леметр
Желтая карточка
К. Шафни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
12
Грегори Проман
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Осер
1
Реми Риу
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
8
Исса Ба
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-5-1
1
Планте
25
Леметр
15
Сорбон
21
Барцола
13
Букансо
12
Проман
10
Ниве
6
Гомис
2
Соб
27
Флорентин
9
Савидан
4-4-2
1
Риу
2
Ангбар
6
Кулибали
12
Миньо
3
Грихтинг
14
Олиеч
4
Нэрри
7
Каленберг
25
Шафни
21
Никулаэ
22
Лежен
27
Флорентин
14
Тудик
14
Тудик
27
Флорентин
25
Шафни
8
Ба
8
Ба
25
Шафни
14
Олиеч
20
Кверсия
20
Кверсия
14
Олиеч
7
Каленберг
7
Ланжиль
7
Ланжиль
7
Каленберг
Остались в запасе
Кан
Осер
21
Юссеф Аднан
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
21
Юссеф Аднан
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
30
Алексис Тебо
ВР
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Кан - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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