Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
ИМТ Белград
Charly Keita
Статистика
Charly Keita - статистика
ИМТ Белград
#99 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
46' - 90'
60'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беерсхот
16
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Беерсхот
0 : 4
26.01.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Брюгге
4 : 2
18.01.2025
Беерсхот
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Беерсхот
1 : 1
12.01.2025
Антверпен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Беерсхот
2 : 2
21.12.2024
Кортрейк
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Беерсхот
0 : 0
14.12.2024
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Андерлехт
2 : 1
08.12.2024
Беерсхот
83' - 90'
84'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Беерсхот
3 : 2
01.12.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
88'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Мехелен
3 : 0
24.11.2024
Беерсхот
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беерсхот
2 : 2
10.11.2024
Брюгге
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Беерсхот
0 : 0
03.11.2024
Гент
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Беерсхот
2 : 1
18.10.2024
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 2
04.10.2024
Беерсхот
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
0 : 0
29.09.2024
Беерсхот
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беерсхот
0 : 3
21.09.2024
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 0
15.09.2024
Беерсхот
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
25.08.2024
Беерсхот
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Беерсхот
3 : 4
17.08.2024
Генк
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
11.08.2024
Беерсхот
1' - 64'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
3 : 1
02.08.2024
Беерсхот
1' - 82'
48'
36'
Главные новости
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
Фото
Стало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
3
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
2
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Стало известно, ведутся ли переговоры о прощальном матче Роналду за Португалию
Вчера, 22:36
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+