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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Беерсхот
Вестерло - Беерсхот: обзор матча 04 октября 2024
Вестерло
04.10.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Беерсхот
61'
Л. Вушкович
84'
Л. Вушкович
24'
T. Reyners
81'
R. Sanusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Беерсхот
90'
+6
Желтая карточка
Д. Матияс
ГОЛ! 2:2!
Л. Вушкович
Пас отдал
М. Фриган
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
R. Sanusi
Пас отдал
M. Weymans
Желтая карточка
М. Фриган
80'
78'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Ф. Аль-Гамди
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
А. Саядманеш
77'
69'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
T. Reyners
68'
Замена
C. Keita
️️️️
М. Аль-Сахафи
65'
Желтая карточка
M. Weymans
Замена
A. Mebude
️️️️
Т. Ромменс
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вушкович
Пас отдал
Д. Хасполат
61'
58'
Замена
D. Huiberts
️️️️
А. Марта
58'
Замена
M. Weymans
️️️️
К. Дагба
41'
Желтая карточка
А. Марта
24'
ГОЛ! 0:1!
T. Reyners
Пас отдал
А. Марта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
10
Tom Reyners
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
28
Marco Weymans
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
26
D. Tshimanga
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Болат
23
Байрам
25
Ромменс
44
Вушкович
5
Бос
34
Хасполат
14
Рейнолдс
7
Девайн
7
Алькосер
17
Саядманеш
20
Фриган
3-3-1-3
24
Шинтон
4
Плат
3
22
Мбе Со
2
Дагба
8
Аль-Гамди
42
Марта
22
Аль-Сахафи
44
18
10
17
Саядманеш
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
17
Саядманеш
25
Ромменс
11
11
25
Ромменс
2
Дагба
28
28
2
Дагба
8
Аль-Гамди
20
Хендерсон
20
Хендерсон
8
Аль-Гамди
42
Марта
30
30
42
Марта
10
26
Крюгер
26
Крюгер
10
22
Аль-Сахафи
99
99
22
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Вестерло
Беерсхот
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
71
Давор Матияс
ВР
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
26
D. Tshimanga
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
26
D. Tshimanga
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Беерсхот
1
3
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
544
262
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
59
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.6
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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