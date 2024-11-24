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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Беерсхот
Мехелен - Беерсхот: обзор матча 24 ноября 2024
Мехелен
24.11.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Беерсхот
41'
А. Туба
71'
Б. Раман
90+2'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Беерсхот
ГОЛ! 3:0!
П. Пфлюке
90'
+2
78'
Замена
T. Reyners
️️️️
Э. Хендерсон
77'
Замена
В. Кагро
️️️️
К. Дагба
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
Н. Сторм
76'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Б. Раман
76'
ГОЛ! 2:0!
Б. Раман
Пас отдал
Ж. Хайреманс
71'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
Р. Бельгали
69'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
З. Ванхесден
69'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Бафдили
56'
Желтая карточка
Б. Бафдили
48'
46'
Замена
C. Keita
️️️️
О. Файед
ГОЛ! 1:0!
А. Туба
Пас отдал
Р. Скофс
41'
Желтая карточка
Н. Сторм
35'
Желтая карточка
З. Ванхесден
23'
Желтая карточка
К. Мрабти
21'
20'
Желтая карточка
О. Файед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
7
Тибо Верлинден
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Мехелен
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
26
D. Tshimanga
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
3-2-2-3
1
Де Вольф
45
Бельгали
3
Марса
5
Туба
5
Фулон
13
Ванхесден
17
Скофс
11
Бафдили
10
Сторм
14
Раман
28
Мрабти
4-1-2-3
24
Шинтон
2
Дагба
74
Файед
4
Плат
22
Мбе Со
8
Аль-Гамди
20
Хендерсон
22
Аль-Сахафи
44
25
Колассен
7
Верлинден
45
Бельгали
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
45
Бельгали
11
Бафдили
32
Уаттара
32
Уаттара
11
Бафдили
14
Раман
14
Пфлюке
14
Пфлюке
14
Раман
13
Ванхесден
11
Хайреманс
11
Хайреманс
13
Ванхесден
10
Сторм
28
Раемакерс
28
Раемакерс
10
Сторм
2
Дагба
47
Кагро
47
Кагро
2
Дагба
74
Файед
99
99
74
Файед
20
Хендерсон
10
10
20
Хендерсон
Остались в запасе
Мехелен
Беерсхот
14
Сэнди Уолш
ПЗ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
26
D. Tshimanga
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
26
D. Tshimanga
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Мехелен - Беерсхот
4
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
343
440
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.86
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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