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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Генк
Беерсхот - Генк: обзор матча 17 августа 2024
Беерсхот
17.08.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
3 : 4
Завершен
Генк
7'
Э. Хендерсон
61'
С. Мичез
87'
D. Tshimanga
15'
Я. Стекерс (П)
30'
Т. Арокодаре
40'
К. Куэста
64'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Генк
90'
+7
Желтая карточка
З. Эль Уахди
Замена
А. Марта
️️️️
С. Мичез
90'
90'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
ГОЛ! 3:4!
D. Tshimanga
Пас отдал
H. Matthys
87'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
В. Кагро
85'
80'
Замена
J. Ndenge Kongolo
️️️️
Я. Стекерс
80'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
П. Грошовски
Пенальти не реализован!
В. Кагро
78'
76'
Красная карточка
М. Садик
69'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
Б. Эль-Ханнус
64'
ГОЛ! 2:4!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Й. Сор
Желтая карточка
Д. Матияс
63'
Замена
A. Kosiah
️️️️
C. Keita
62'
Замена
T. Reyners
️️️️
Э. Хендерсон
62'
ГОЛ! 2:3!
С. Мичез
Пас отдал
Т. Верлинден
61'
Желтая карточка
С. Мичез
45'
+1
40'
ГОЛ! 1:3!
К. Куэста
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
M. Weymans
39'
30'
ГОЛ! 1:2!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Я. Стекерс
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Стекерс
ГОЛ! 1:0!
Э. Хендерсон
Пас отдал
С. Мичез
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
28
Marco Weymans
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
23
Симион Мичез
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
26
D. Tshimanga
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
(К)
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Ярне Стекерс
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-2-1-4
71
Матияс
28
3
4
Плат
47
Кагро
23
Мичез
20
Хендерсон
26
7
Верлинден
99
18
4-1-1-3-1
1
ван Кромбрадж
15
Садик
7
Эль Уахди
46
Куэста
18
Кайембе
6
Сметс
17
Грошовски
11
Сор
14
Стекерс
11
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
23
Мичез
42
Марта
42
Марта
23
Мичез
47
Кагро
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
47
Кагро
99
92
92
99
20
Хендерсон
10
10
20
Хендерсон
14
Стекерс
44
44
14
Стекерс
11
Эль-Ханнус
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
8
Хейнен
8
Хейнен
17
Грошовски
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
Остались в запасе
Беерсхот
Генк
24
Ник Шинтон
ВР
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
39
Майк Пендерс
ВР
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Беерсхот - Генк
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
12
Офсайды
2
3
Количество передач
503
421
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
2.54
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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