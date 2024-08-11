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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Беерсхот
Серкль Брюгге - Беерсхот: обзор матча 11 августа 2024
Серкль Брюгге
11.08.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Беерсхот
10'
Бруниньо
22'
К. Олаигбе
42'
К. Данке
89'
A. Ouattara
25'
С. Мичез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Беерсхот
Желтая карточка
E.
90'
+6
ГОЛ! 4:1!
A. Ouattara
Пас отдал
Т. Сомерс
89'
Замена
E.
️️️️
А. Франсис
86'
66'
Желтая карточка
T. Reyners
64'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
C. Keita
64'
Замена
T. Reyners
️️️️
Э. Хендерсон
Замена
A. Ouattara
️️️️
Бруниньо
59'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Олаигбе
59'
Замена
L. Agyekum
️️️️
Х. ван дер Брюгген
46'
46'
Замена
M. Weymans
️️️️
А. Марта
Желтая карточка
К. Олаигбе
45'
ГОЛ! 3:1!
К. Данке
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
42'
25'
ГОЛ! 2:1!
С. Мичез
Пас отдал
Т. Верлинден
ГОЛ! 2:0!
К. Олаигбе
Пас отдал
К. Данке
22'
ГОЛ! 1:0!
Бруниньо
Пас отдал
Т. Сомерс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
23
Симион Мичез
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
99
Charly Keita
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
8
Erick
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
3-1-1-3-3
20
Назинью
2
Даланд
5
Равик
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
11
Олаигбе
19
Бруниньо
24
Сомерс
17
9
Данке
17
Франсис
2-2-1-5
71
Матияс
4
Плат
42
Марта
47
Кагро
23
Мичез
20
Хендерсон
99
44
26
18
7
Верлинден
17
Франсис
8
8
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
77
77
28
ван дер Брюгген
11
Олаигбе
27
Минда
27
Минда
11
Олаигбе
19
Бруниньо
7
7
19
Бруниньо
42
Марта
28
28
42
Марта
99
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
99
20
Хендерсон
10
10
20
Хендерсон
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Беерсхот
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
24
Ник Шинтон
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Серкль Брюгге - Беерсхот
2
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
12
Офсайды
4
0
Количество передач
426
419
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
3.88
0.94
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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