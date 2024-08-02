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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Беерсхот
Юнион СЖ - Беерсхот: обзор матча 02 августа 2024
Юнион СЖ
02.08.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Беерсхот
2'
Д. Эккерт
42'
К. Мак Аллистер
83'
К. Пуэртас
48'
C. Keita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Беерсхот
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Пуэртас
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
Н. Садики
83'
82'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
C. Keita
82'
Замена
D. Huiberts
️️️️
В. Кагро
81'
Замена
А. Марта
️️️️
Т. Верлинден
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
71'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Фусейни
71'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Эккерт
65'
64'
Желтая карточка
В. Кагро
60'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
T. Reyners
48'
ГОЛ! 2:1!
C. Keita
Пас отдал
Т. Верлинден
ГОЛ! 2:0!
К. Мак Аллистер
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
42'
36'
Желтая карточка
C. Keita
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
24'
8'
Замена
M. Weymans
️️️️
H. Matthys
ГОЛ! 1:0!
Д. Эккерт
Пас отдал
М. Фусейни
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
23
Симион Мичез
ЦП
99
Charly Keita
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Беерсхот
97
Emile Doucouré
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
22
Oscar Vargas
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
3-2-1-3-1
49
Морис
17
Кастро-Монтес
28
Мачида
16
Лейсен
27
Садики
5
Мак Аллистер
21
Пуэртас
11
Теклаб
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
10
Эккерт
2-2-5
71
Матияс
3
4
Плат
47
Кагро
23
Мичез
44
26
18
10
7
Верлинден
10
Айт Эль-Хадж
34
Ванхутте
34
Ванхутте
10
Айт Эль-Хадж
21
Пуэртас
20
Расмуссен
20
Расмуссен
21
Пуэртас
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
10
Эккерт
13
Родригес
13
Родригес
10
Эккерт
7
Верлинден
42
Марта
42
Марта
7
Верлинден
3
28
28
3
10
20
Хендерсон
20
Хендерсон
10
99
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
99
47
Кагро
30
30
47
Кагро
Остались в запасе
Юнион СЖ
Беерсхот
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
97
Emile Doucouré
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
22
Oscar Vargas
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Остались в запасе
97
Emile Doucouré
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Axl Van Himbeeck
ЦП
22
Oscar Vargas
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Юнион СЖ - Беерсхот
1
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
10
Офсайды
5
0
Количество передач
493
415
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.45
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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