Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Серкль Брюгге
Беерсхот - Серкль Брюгге: обзор матча 01 декабря 2024
Беерсхот
01.12.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
54'
Э. Хендерсон
81'
Л. Мбе Со
88'
А. Колассен
36'
К. Данке
45+3'
К. Данке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Серкль Брюгге
Замена
В. Кагро
️️️️
C. Keita
90'
+7
90'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 3:2!
А. Колассен
Пас отдал
C. Keita
88'
82'
Замена
С. Мянго
️️️️
К. Данке
ГОЛ! 2:2!
Л. Мбе Со
81'
Пенальти не реализован!
Ф. Аль-Гамди
80'
79'
Красная карточка
Э. Уткус
71'
Желтая карточка
К. Данке
70'
Замена
П. Бруннер
️️️️
А. Минда
70'
Замена
А. Франсис
️️️️
Г. Магне
70'
Замена
N. De Wilde
️️️️
E.
Желтая карточка
Т. Верлинден
65'
Замена
A. Konstantopoulos
️️️️
К. Дагба
58'
Замена
M. Weymans
️️️️
Б. Плат
57'
ГОЛ! 1:2!
Э. Хендерсон
Пас отдал
М. Аль-Сахафи
54'
Желтая карточка
К. Дагба
52'
Желтая карточка
О. Файед
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Данке
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Г. Магне
23'
Желтая карточка
Э. Каку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
25
Антуан Колассен
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Erick
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Элой Ром
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
4-1-2-3
24
Шинтон
4
Плат
74
Файед
22
Мбе Со
2
Дагба
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
20
Хендерсон
7
Верлинден
99
25
Колассен
3-1-3-2-1
26
Делань
15
Магне
5
Каку
5
Равик
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
8
77
27
Минда
24
Сомерс
9
Данке
4
Плат
28
28
4
Плат
99
47
Кагро
47
Кагро
99
2
Дагба
44
44
2
Дагба
9
Данке
13
Мянго
13
Мянго
9
Данке
8
27
27
8
15
Магне
17
Франсис
17
Франсис
15
Магне
28
ван дер Брюгген
9
Аугусто
9
Аугусто
28
ван дер Брюгген
27
Минда
29
Бруннер
29
Бруннер
27
Минда
Остались в запасе
Беерсхот
Серкль Брюгге
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
89
Элой Ром
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Беерсхот - Серкль Брюгге
3
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
8
6
Офсайды
4
2
Количество передач
364
273
Сейвы
2
5
Точность передач %
67
53
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.88
1.2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
Новости команд
Все
Беерсхот
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+