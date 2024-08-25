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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Беерсхот
Стандард - Беерсхот: обзор матча 25 августа 2024
Стандард
25.08.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Беерсхот
72'
S. Benjdida (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Беерсхот
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
84'
80'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
В. Кагро
80'
Замена
D. Huiberts
️️️️
Э. Хендерсон
78'
Желтая карточка
В. Кагро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Benjdida
72'
69'
Желтая карточка
С. Мичез
68'
Замена
А. Марта
️️️️
C. Keita
67'
Замена
A. Kosiah
️️️️
M. Weymans
Замена
Г. Кюи
️️️️
L. Kuavita
63'
60'
Красная карточка
Б. Плат
46'
Замена
A. Konstantopoulos
️️️️
D. Tshimanga
Замена
L. Noubi
️️️️
И. Хаутекит
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
23
Симион Мичез
ЦП
47
Велат Кагро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
99
Charly Keita
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
80
Hakim Sahabo
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
4-2-3-2
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
13
Фосси
5
Булат
7
Камара
21
О'Нил
21
Прайс
14
21
1
Эполо
3-2-1-4
71
Матияс
3
4
Плат
28
23
Мичез
47
Кагро
20
Хендерсон
26
18
7
Верлинден
99
25
Хаутекит
4
4
25
Хаутекит
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
14
99
Кюи
99
Кюи
14
99
42
Марта
42
Марта
99
47
Кагро
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
47
Кагро
26
44
44
26
20
Хендерсон
30
30
20
Хендерсон
28
92
92
28
Остались в запасе
Стандард
Беерсхот
45
Matteo Godfroid
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
24
Ник Шинтон
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
10
Tom Reyners
ЦФ
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
10
Tom Reyners
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Стандард - Беерсхот
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
17
Офсайды
7
1
Количество передач
425
570
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.86
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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