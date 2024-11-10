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Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Брюгге
Беерсхот - Брюгге: обзор матча 10 ноября 2024
Беерсхот
10.11.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
53'
М. Аль-Сахафи
55'
М. Аль-Сахафи
3'
Р. Вермант
14'
Х. Сейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Брюгге
Замена
A. Kosiah
️️️️
А. Колассен
90'
+7
90'
Замена
К. Нильсен
️️️️
А. Яшари
Замена
А. Марта
️️️️
М. Аль-Сахафи
87'
Замена
C. Keita
️️️️
К. Дагба
78'
Замена
T. Reyners
️️️️
Т. Верлинден
77'
75'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Вермант
75'
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
57'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
57'
Замена
Д. Спайлерс
️️️️
Ж. Ордоньес
ГОЛ! 2:2!
М. Аль-Сахафи
Пас отдал
Ф. Аль-Гамди
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Аль-Сахафи
Пас отдал
О. Файед
53'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
D. Huiberts
46'
Желтая карточка
D. Huiberts
34'
28'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Желтая карточка
А. Колассен
28'
23'
Желтая карточка
Х. Цолис
16'
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
14'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сейс
Пас отдал
Б. Мейер
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вермант
Пас отдал
Б. Мейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
25
Антуан Колассен
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
4-1-1-4
24
Шинтон
22
Мбе Со
74
Файед
4
Плат
2
Дагба
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
25
Колассен
44
30
7
Верлинден
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
5
Мейер
14
Яшари
25
Онидика
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
17
Вермант
22
Аль-Сахафи
42
Марта
42
Марта
22
Аль-Сахафи
30
20
Хендерсон
20
Хендерсон
30
7
Верлинден
10
10
7
Верлинден
25
Колассен
92
92
25
Колассен
2
Дагба
99
99
2
Дагба
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
17
Вермант
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Вермант
14
Яшари
94
Нильсен
94
Нильсен
14
Яшари
Остались в запасе
Беерсхот
Брюгге
71
Давор Матияс
ВР
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
24
Xander Joosen
ЦЗ
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Беерсхот - Брюгге
2
3
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
6
Офсайды
0
1
Количество передач
347
538
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.46
2.77
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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