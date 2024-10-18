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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Андерлехт
Беерсхот - Андерлехт: обзор матча 18 октября 2024
Беерсхот
18.10.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
30'
М. Аль-Сахафи
70'
М. Аль-Сахафи
50'
К. Дольберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Андерлехт
Желтая карточка
М. Аль-Сахафи
90'
+2
88'
Замена
Т. Фоке
️️️️
К. Сарделла
88'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Н'Диайе
Желтая карточка
A. Kosiah
86'
Замена
A. Kosiah
️️️️
Т. Верлинден
76'
Замена
О. Файед
️️️️
Ф. Аль-Гамди
76'
76'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Т. Леони
72'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
С. Эдози
72'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Я. Версхарен
ГОЛ! 2:1!
М. Аль-Сахафи
Пас отдал
А. Колассен
70'
Замена
А. Колассен
️️️️
R. Sanusi
65'
Замена
A. Konstantopoulos
️️️️
T. Reyners
55'
Замена
В. Кагро
️️️️
D. Huiberts
55'
Желтая карточка
Б. Плат
51'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дольберг
Желтая карточка
К. Дагба
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Сахафи
Пас отдал
R. Sanusi
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
7
Тибо Верлинден
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Леандер Дендокер
(К)
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
47
Велат Кагро
ЦП
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
66
Michiel Haentjens
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
4-1-1-4
24
Шинтон
22
Мбе Со
3
4
Плат
2
Дагба
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
7
Верлинден
30
18
10
3-3-2-2
26
Коосеманс
54
Сарделла
25
Занка
16
Н'Диайе
18
Дендокер
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
23
Эдози
29
Стройкенс
9
Дольберг
8
Аль-Гамди
74
Файед
74
Файед
8
Аль-Гамди
30
47
Кагро
47
Кагро
30
7
Верлинден
92
92
7
Верлинден
10
44
44
10
18
25
Колассен
25
Колассен
18
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
54
Сарделла
25
Фоке
25
Фоке
54
Сарделла
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
16
Версхарен
10
Дрейер
10
Дрейер
16
Версхарен
6
Леони
32
Васкес
32
Васкес
6
Леони
Остались в запасе
Беерсхот
Андерлехт
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
26
D. Tshimanga
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
66
Michiel Haentjens
ВР
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
26
D. Tshimanga
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
66
Michiel Haentjens
ВР
83
Тристан Дегреф
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Статистика матча Беерсхот - Андерлехт
4
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
16
2
Офсайды
3
5
Количество передач
298
584
Сейвы
6
0
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
15
xG (ожидаемые голы)
0.96
2.16
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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