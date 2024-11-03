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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Гент
Беерсхот - Гент: обзор матча 03 ноября 2024
Беерсхот
03.11.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Гент
90'
+1
Желтая карточка
Х. Варела
Желтая карточка
О. Файед
89'
Желтая карточка
Ф. Аль-Гамди
86'
83'
Замена
М. Самуас
️️️️
H. Gambor
81'
Замена
Х. Варела
️️️️
П. Геркенс
80'
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
D. Huiberts
78'
Замена
T. Reyners
️️️️
А. Колассен
78'
Замена
C. Keita
️️️️
К. Дагба
65'
46'
Замена
А. Ито
️️️️
О. Гандельман
46'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Н. Фадиджа
Желтая карточка
А. Колассен
36'
28'
Желтая карточка
А. Гудьонсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
7
Тибо Верлинден
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-1-1-4
24
Шинтон
22
Мбе Со
74
Файед
4
Плат
2
Дагба
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
7
Верлинден
25
Колассен
30
44
3-2-2-2
33
Руф
33
Торунарига
82
16
Гандельман
27
Фадиджа
3
Браун
17
Делорж
18
Геркенс
9
Гудьонсен
19
Сурдез
30
20
Хендерсон
20
Хендерсон
30
25
Колассен
10
10
25
Колассен
2
Дагба
99
99
2
Дагба
16
Гандельман
17
Ито
17
Ито
16
Гандельман
82
18
Самуас
18
Самуас
82
27
Фадиджа
11
Сонко
11
Сонко
27
Фадиджа
18
Геркенс
29
Варела
29
Варела
18
Геркенс
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Беерсхот
Гент
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
22
Oscar Vargas
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Беерсхот - Гент
3
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
312
538
Сейвы
5
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.46
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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