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Максанс Флашез
Статистика
Максанс Флашез - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1972 (54)
| Защитник
181 см | 78 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гренобль
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0 : 1
30.05.2009
Сошо
1' - 78'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1 : 1
23.05.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0 : 0
16.05.2009
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
2 : 0
13.05.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4 : 1
12.04.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Гренобль
1 : 3
04.04.2009
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2 : 1
21.03.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1 : 0
15.03.2009
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 1
28.02.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0 : 0
21.02.2009
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Бордо
1 : 1
14.02.2009
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0 : 0
08.02.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1 : 0
31.01.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
0 : 2
17.01.2009
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1 : 0
10.01.2009
Гренобль
52' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2 : 1
20.12.2008
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2 : 0
13.12.2008
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0 : 0
10.12.2008
Гренобль
1' - 90'
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