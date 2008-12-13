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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Гренобль
Нанси - Гренобль: обзор матча 13 декабря 2008
Нанси
13.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
17'
Ж. Фере
66'
И. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Гренобль
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
Ф. Бьянкалани
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
М. Зерка
ГОЛ! 2:0!
И. Диа
Желтая карточка
Ф. Бьянкалани
Замена
С. Фегули
️️️️
Н. Акрур
Желтая карточка
М. Робен
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
0
Валид Реграги
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
22
Элдер
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
4-3-3
1
Брасильяно
0
Бьянкалани
13
Макалусо
17
Луис
20
Кретьен Бассер
25
Фере
24
Гаванон
6
Беренге
19
Зерка
15
Хаджи
22
Диа
4-3-2
0
Уимби
5
Робен
0
Флашез
14
Жеммали
0
Реграги
5
Банинг
10
Батльес
15
Ромао
17
Акрур
7
Морейра
19
Зерка
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
19
Зерка
0
Бьянкалани
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
0
Бьянкалани
17
Акрур
8
Фегули
8
Фегули
17
Акрур
Остались в запасе
Нанси
Гренобль
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
22
Элдер
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Нанси - Гренобль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Марсель Пико
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