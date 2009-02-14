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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Гренобль
Бордо - Гренобль: обзор матча 14 февраля 2009
Бордо
14.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
59'
М. Шамах
76'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Гренобль
Замена
Л. Маке
️️️️
Л. Батльес
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
А. Диарра
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:1!
Б. Цесар
Желтая карточка
Энрике
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Кавенаги
Замена
Н. Акрур
️️️️
Д. Морейра
Замена
П. Бойя
️️️️
Л. Куртуа
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
М. Робен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-4-2
16
Раме
14
Тремулинас
27
Планюс
21
Энрике
21
Шальме
17
Вендел
20
Жуссие
6
Фернандо
12
Диарра
79
Кавенаги
27
Шамах
3-3-3-1
0
Уимби
27
Витакич
5
Робен
12
Цесар
2
Куртуа
8
Фегули
3
Пайо
88
Гранден
15
Ромао
10
Батльес
7
Морейра
12
Диарра
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
12
Диарра
79
Кавенаги
94
Гуффран
94
Гуффран
79
Кавенаги
10
Батльес
18
Маке
18
Маке
10
Батльес
7
Морейра
17
Акрур
17
Акрур
7
Морейра
2
Куртуа
11
Бойя
11
Бойя
2
Куртуа
Остались в запасе
Бордо
Гренобль
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Бордо - Гренобль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Шабан Дельма
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