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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - ПСЖ
Гренобль - ПСЖ: обзор матча 21 февраля 2009
Гренобль
21.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - ПСЖ
Желтая карточка
С. Арман
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Ротен
Замена
Н. Акрур
️️️️
Э. Гранден
Замена
А. Банинг
️️️️
А. Ромао
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Ж. Клеман
Замена
Л. Куртуа
️️️️
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-1-3-2
0
Уимби
3
Пайо
5
Робен
12
Цесар
27
Витакич
8
Фегули
10
Батльес
15
Ромао
88
Гранден
11
Бойя
7
Морейра
4-5-1
1
Ландро
2
Сеара
6
Камара
22
Арман
12
Сахо
25
Ротен
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
15
Ромао
5
Банинг
5
Банинг
15
Ромао
8
Фегули
2
Куртуа
2
Куртуа
8
Фегули
88
Гранден
17
Акрур
17
Акрур
88
Гранден
25
Ротен
8
Шантом
8
Шантом
25
Ротен
11
Клеман
88
Луйиндула
88
Луйиндула
11
Клеман
Остались в запасе
Гренобль
ПСЖ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Гренобль - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де Альп
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