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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Гренобль
Ренн - Гренобль: обзор матча 10 января 2009
Ренн
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
46'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Гренобль
Замена
Й. Раве
️️️️
Н. Акрур
Желтая карточка
А. Банинг
Замена
Р. Данзе
️️️️
М. Пажис
Замена
С. Фегули
️️️️
Л. Куртуа
Замена
М. Флашез
️️️️
В. Реграги
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Желтая карточка
А. Ромао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
4-4-2
1
Дюшез
3
Боканегра
13
Ханссон
16
Фанни
12
Мангане
0
Шейру
6
Лерой
18
Лемуан
0
Пажис
17
Сов
7
Бриан
3-2-3-2
0
Уимби
0
Реграги
5
Робен
14
Жеммали
2
Куртуа
3
Пайо
5
Банинг
15
Ромао
10
Батльес
17
Акрур
7
Морейра
0
Пажис
29
Данзе
29
Данзе
0
Пажис
2
Куртуа
8
Фегули
8
Фегули
2
Куртуа
0
Реграги
0
Флашез
0
Флашез
0
Реграги
17
Акрур
22
Раве
22
Раве
17
Акрур
Остались в запасе
Ренн
Гренобль
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Ренн - Гренобль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Роазон Парк
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