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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Лорьян
Гренобль - Лорьян: обзор матча 04 апреля 2009
Гренобль
04.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
70'
Н. Акрур
29'
К. Гамейро
51'
Г. Обертан
77'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Лорьян
Замена
М. Ваируа
️️️️
Ж. Морель
Замена
А. Банинг
️️️️
Д. Жеммали
Замена
А. Айю
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ! 1:3!
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:2!
Н. Акрур
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Г. Обертан
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Бойя
Желтая карточка
Д. Жеммали
ГОЛ! 0:2!
Г. Обертан
Желтая карточка
Г. Обертан
Замена
Н. Акрур
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
Л. Батльес
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Желтая карточка
С. Маршаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Язид Мансури
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Рафик Саифи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
8
Милош Димитриевич
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Хамед Намуши
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
3-2-3-2
0
Уимби
14
Жеммали
41
Н'Ганга
12
Цесар
3
Пайо
2
Куртуа
15
Ромао
10
Батльес
88
Гранден
11
Бойя
7
Морейра
3-2-3-2
16
Одар
0
Жентон
5
Маршаль
21
Морель
13
Жалле
14
Ле Лан
32
Обертан
31
Амалфитано
23
Мансури
9
Гамейро
13
Саифи
14
Жеммали
5
Банинг
5
Банинг
14
Жеммали
88
Гранден
17
Акрур
17
Акрур
88
Гранден
11
Бойя
39
Туре
39
Туре
11
Бойя
32
Обертан
8
Жуффре
8
Жуффре
32
Обертан
9
Гамейро
24
Айю
24
Айю
9
Гамейро
21
Морель
19
Ваируа
19
Ваируа
21
Морель
Остались в запасе
Гренобль
Лорьян
0
Максанс Флашез
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
8
Хамед Намуши
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Остались в запасе
8
Хамед Намуши
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Гренобль - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад де Альп
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