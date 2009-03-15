Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Сент-Этьен
Гренобль - Сент-Этьен: обзор матча 15 марта 2009
Гренобль
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
90'
Н. Акрур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:0!
Н. Акрур
Замена
Б. Эль-Мубарки
️️️️
Э. Гранден
Замена
С. Монсоро
️️️️
К. Миральяс
Замена
С. Варро
️️️️
М. Дабо
Замена
Л. Туре
️️️️
Л. Куртуа
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
М. Робен
Замена
Н. Акрур
️️️️
Д. Морейра
Желтая карточка
Э. Тавларидис
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
Й. Беналуан
Желтая карточка
С. Пайо
Желтая карточка
Л. Батльес
0'
Желтая карточка
Э. Тавларидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Илан
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
19
Бубакар Мансали
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
3-2-3-2
0
Уимби
27
Витакич
5
Робен
12
Цесар
3
Пайо
2
Куртуа
10
Батльес
15
Ромао
88
Гранден
11
Бойя
7
Морейра
4-3-1-2
40
Жано
35
Дабо
23
Соже
29
Беналуан
20
Тавларидис
55
Машаду
17
Откер
28
Мацуи
10
Пайет
87
Миральяс
25
Илан
88
Гранден
0
Эль-Мубарки
0
Эль-Мубарки
88
Гранден
7
Морейра
17
Акрур
17
Акрур
7
Морейра
2
Куртуа
39
Туре
39
Туре
2
Куртуа
35
Дабо
27
Варро
27
Варро
35
Дабо
87
Миральяс
6
Монсоро
6
Монсоро
87
Миральяс
10
Пайет
18
Гомис
18
Гомис
10
Пайет
Остались в запасе
Гренобль
Сент-Этьен
0
Максанс Флашез
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Гренобль - Сент-Этьен
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад де Альп
Новости команд
Все
Гренобль
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+