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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Ле-Ман
Гренобль - Ле-Ман: обзор матча 20 декабря 2008
Гренобль
20.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
33'
А. Банинг
48'
С. Пайо
55'
Р. Лама
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Ле-Ман
Желтая карточка
М. Кутадье
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
М. Витакич
️️️️
С. Пайо
Замена
М. Димитриевич
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Д. Жеммали
ГОЛ! 2:1!
Р. Лама
Пас отдал
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 2:0!
С. Пайо
Пас отдал
Л. Батльес
Замена
Н. Акрур
️️️️
П. Бойя
ГОЛ! 1:0!
А. Банинг
Пас отдал
П. Бойя
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
С. Лувьон
Замена
️️️️
Г. Сердан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
(К)
ЦЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Альберт Банинг
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Жервиньо
(К)
ЛВ
14
Матье Доссеви
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Гренобль
1
Пол Каттье
ВР
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
17
Нассим Акрур
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
17
Абдурахман Диэйе
ЦФ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
4-1-3-2
40
Ле Кром
3
Пайо
0
Реграги
5
Робен
14
Жеммали
8
Фегули
5
Банинг
15
Ромао
10
Батльес
11
Бойя
7
Морейра
2-3-2-1
16
Пеле
19
Сердан
13
Лувьон
14
Доссеви
6
Кутадье
0
Камара
14
Лама
27
Жервиньо
14
Ле Таллек
3
Пайо
27
Витакич
27
Витакич
3
Пайо
8
Фегули
8
Димитриевич
8
Димитриевич
8
Фегули
11
Бойя
17
Акрур
17
Акрур
11
Бойя
Остались в запасе
Гренобль
Ле-Ман
0
Максанс Флашез
ЦЗ
1
Пол Каттье
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
17
Абдурахман Диэйе
ЦФ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
1
Пол Каттье
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
Остались в запасе
17
Абдурахман Диэйе
ЦФ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
16
Родольф Рош
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Гренобль - Ле-Ман
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Стад де Альп
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