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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Лион
Гренобль - Лион: обзор матча 17 января 2009
Гренобль
17.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Лион
15'
Эдерсон
77'
С. Дельгадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Лион
Замена
Ф. Н'Ганга
️️️️
С. Фегули
ГОЛ! 0:2!
С. Дельгадо
Замена
Л. Батльес
️️️️
Л. Туре
Желтая карточка
С. Дельгадо
Желтая карточка
Л. Гассама
15'
ГОЛ! 0:1!
Эдерсон
0'
Замена
️️️️
С. Дельгадо
0'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Альберт Банинг
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
19
Жуниньо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-1-2-2
0
Уимби
3
Пайо
27
Витакич
0
Флашез
14
Жеммали
8
Фегули
5
Банинг
15
Ромао
17
Акрур
39
Туре
4-3-1-1
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
89
Гассама
6
Гроссо
19
Жуниньо
28
Тулалан
10
Эдерсон
19
Дельгадо
9
Бензема
8
Фегули
41
Н'Ганга
41
Н'Ганга
8
Фегули
39
Туре
10
Батльес
10
Батльес
39
Туре
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
Остались в запасе
Гренобль
Лион
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
40
Антони Мунье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гренобль - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Стад де Альп
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