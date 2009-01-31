Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Гренобль
Монако - Гренобль: обзор матча 31 января 2009
Монако
31.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Гренобль
68'
А. Ликата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Гренобль
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Жеммали
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Х. Пабло Пино
Желтая карточка
А. Банинг
ГОЛ! 1:0!
А. Ликата
Замена
Б. Эль-Мубарки
️️️️
Л. Куртуа
Замена
А. Банинг
️️️️
Н. Акрур
Замена
А. Ликата
️️️️
К. Диаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
8
Кевин Диаз
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
10
Александр Ликата
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
3-4-1-1
16
Руффье
26
Муратори
20
Модесто
19
Мюллер
8
Диаз
27
Покривац
19
Госсо
89
Молло
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
3-3-2-2
0
Уимби
14
Жеммали
5
Робен
0
Флашез
2
Куртуа
8
Фегули
3
Пайо
10
Батльес
15
Ромао
17
Акрур
39
Туре
8
Диаз
10
Ликата
10
Ликата
8
Диаз
99
Пино
20
Сагбо
20
Сагбо
99
Пино
17
Акрур
5
Банинг
5
Банинг
17
Акрур
2
Куртуа
0
Эль-Мубарки
0
Эль-Мубарки
2
Куртуа
14
Жеммали
22
Раве
22
Раве
14
Жеммали
Остались в запасе
Монако
Гренобль
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Монако - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Гренобль
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+