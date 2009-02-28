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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Гренобль
Нант - Гренобль: обзор матча 28 февраля 2009
Нант
28.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Гренобль
90'
С. Пайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Гренобль
ГОЛ! 0:1!
С. Пайо
Желтая карточка
Р. Фати
Замена
Р. Фати
️️️️
С. Бабович
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Гранден
Замена
Н. Акрур
️️️️
Д. Морейра
Замена
Л. Куртуа
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Л. Гийон
Желтая карточка
Л. Батльес
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
К. Бекаменга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Стефан Бабович
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Томас Доссеви
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
5
Альберт Банинг
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
3-3-1-1
16
Алонсо
17
Пулар
6
Муллек
32
Пьер
9
Да Роша
6
Гийон
10
Бабович
9
Бекаменга
93
Абдун
4-1-3-2
0
Уимби
27
Витакич
5
Робен
12
Цесар
3
Пайо
8
Фегули
88
Гранден
10
Батльес
15
Ромао
11
Бойя
7
Морейра
Класнич
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
Класнич
10
Бабович
91
Фати
91
Фати
10
Бабович
9
Бекаменга
20
Джорджевич
20
Джорджевич
9
Бекаменга
8
Фегули
2
Куртуа
2
Куртуа
8
Фегули
88
Гранден
39
Туре
39
Туре
88
Гранден
7
Морейра
17
Акрур
17
Акрур
7
Морейра
Остались в запасе
Нант
Гренобль
9
Томас Доссеви
ЦФ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
5
Альберт Банинг
ЦП
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
9
Томас Доссеви
ЦФ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
5
Альберт Банинг
ЦП
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Нант - Гренобль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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