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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Гренобль
Осер - Гренобль: обзор матча 13 мая 2009
Осер
13.05.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
37'
И. Йелень
74'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Гренобль
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Йелень
Замена
Д. Олиеч
️️️️
В. Бирса
Замена
Й. Раве
️️️️
Б. Эль-Мубарки
ГОЛ! 2:0!
И. Йелень
Желтая карточка
В. Бирса
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
М. Димитриевич
️️️️
Н. Акрур
Замена
К. Лежен
️️️️
К. Шафни
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Замена
З. Рендулич
️️️️
М. Витакич
Желтая карточка
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Осер
1
Реми Риу
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
0
Максанс Флашез
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
3-2-4-1
16
Сорен
23
Берто
3
Грихтинг
12
Миньо
15
Дудка
2
Ангбар
23
Бирса
7
Каленберг
25
Педретти
25
Шафни
27
Йелень
3-2-2-3
0
Уимби
5
Робен
27
Витакич
12
Цесар
2
Куртуа
14
Жеммали
15
Ромао
10
Батльес
11
Бойя
17
Акрур
0
Эль-Мубарки
23
Бирса
14
Олиеч
14
Олиеч
23
Бирса
25
Шафни
22
Лежен
22
Лежен
25
Шафни
27
Йелень
21
Никулаэ
21
Никулаэ
27
Йелень
17
Акрур
8
Димитриевич
8
Димитриевич
17
Акрур
27
Витакич
15
Рендулич
15
Рендулич
27
Витакич
0
Эль-Мубарки
22
Раве
22
Раве
0
Эль-Мубарки
Остались в запасе
Осер
Гренобль
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
4
Мусса Нэрри
ЦП
Остались в запасе
0
Максанс Флашез
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Осер - Гренобль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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