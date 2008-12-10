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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Гренобль
Ницца - Гренобль: обзор матча 10 декабря 2008
Ницца
10.12.2008, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Гренобль
Замена
Л. Маке
️️️️
Л. Батльес
Замена
С. Женешам
️️️️
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
О. Эшуафни
Замена
М. Траоре
️️️️
Э. Фаэ
Замена
Л. Куртуа
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
В. Реграги
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Х. Бамого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
0
Сириль Роль
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
0
Валид Реграги
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Максанс Флашез
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Альберт Банинг
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
3-4-3
1
Оспина
5
Канте
4
Апам
0
Эшуафни
0
Роль
8
Эльебюик
14
Фаэ
18
Диаките
14
Реми
11
Мулунгуи
21
Бамого
4-1-3-2
0
Уимби
5
Робен
0
Флашез
14
Жеммали
0
Реграги
8
Фегули
5
Банинг
10
Батльес
15
Ромао
17
Акрур
7
Морейра
14
Фаэ
8
Траоре
8
Траоре
14
Фаэ
21
Бамого
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
21
Бамого
11
Мулунгуи
19
Женешам
19
Женешам
11
Мулунгуи
8
Фегули
2
Куртуа
2
Куртуа
8
Фегули
10
Батльес
18
Маке
18
Маке
10
Батльес
Остались в запасе
Ницца
Гренобль
0
Жереми Моро
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
0
Жереми Моро
ВР
0
Венсан Оньон
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Ницца - Гренобль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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