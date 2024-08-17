Рамин Алии - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рамин
|Фамилия
|Алии
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Рамин
|Фамилия
|Алии
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|Был в запасе
|Ислочь
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Беларусь. Высшая лига, 28 тур
|03.11.2024
|Был в запасе
|Гомель
|0:0
|Ислочь
|Беларусь. Высшая лига, 27 тур
|20.10.2024
|Был в запасе
|Минск
|3:2
|Ислочь
|Беларусь. Высшая лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Ислочь (Минский район)
|05.10.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:2
|Сморгонь (Сморгонь)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Ислочь (Минский район)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:3
|Ислочь (Минский район)
|01.09.2024
|82' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|23.08.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|17.08.2024
|85' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|10.08.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|04.08.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:2
|Ислочь (Минский район)