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    Никола Бельмонте - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Бельмонте
    Команда Катания
    Состав Основной
    Родной город Козенца
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    21.12.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Удинезе (Удине)
    14.12.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Верона (Верона)
    07.12.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Удинезе (Удине)
    30.11.2014 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Удинезе (Удине)
    09.11.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:4 Дженоа (Генуя)
    29.10.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Удинезе (Удине)
    26.10.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    19.10.2014 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    05.10.2014 87' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Чезена (Чезена)
    29.09.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:2 Парма (Парма)
    25.09.2014 81' -90' Лацио (Рим) 0:1 Удинезе (Удине)
    21.09.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Наполи (Неаполь)
    13.09.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Удинезе (Удине)
    31.08.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Эмполи (Эмполи)
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