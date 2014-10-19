Никола Бельмонте - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Бельмонте
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Козенца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Бельмонте
|Команда
|Катания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Козенца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|21.12.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Верона (Верона)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:4
|Дженоа (Генуя)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|05.10.2014
|87' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:2
|Парма (Парма)
|25.09.2014
|81' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)