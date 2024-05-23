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Симоне Арести
Статистика
Симоне Арести - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1986 (40)
#18 | Вратарь
189 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
2 : 3
23.05.2024
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 2
19.05.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
5 : 1
11.05.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 1
05.05.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 0
29.04.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
2 : 2
19.04.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
14.04.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 1
07.04.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 1
01.04.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Монца
1 : 0
16.03.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
25.02.2024
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 3
10.02.2024
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 0
30.12.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 0
23.12.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 1
16.12.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
11.12.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 0
02.12.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
26.11.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2 : 1
11.11.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2023
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 4
08.10.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3 : 0
02.10.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 3
27.09.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 0
24.09.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
17.09.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
02.09.2023
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
28.08.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
21.08.2023
Кальяри
Был в запасе
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